HSBC e China Mobile fazem HK fechar em alta de 0,6% O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong teve alta de 0,6%, liderado pelos ganhos de papéis do HSBC e da China Mobile. Investidores esperam o resultado da reunião do Comitê do Mercado Aberto do BC americano (Fomc) para estabelecer a tendência das taxas de juros; por essa razão, boa parte deles ficou fora do mercado hoje. O mercado chinês registrou alta, com a expectativa de que o órgão regulador do mercado reduza o ritmo de aprovações para ofertas públicas iniciais de ações depois que a Air China diminuiu sua oferta em razão da fraca demanda institucional. O Xangai Composto subiu 2,1%, depois de ter registrado queda acumulada de 11% no último mês. O Shenzhen Composto teve alta de 2,9%. As ações da CITIC Securities avançaram 4,2%, as da China Petroleum & Chemical subiram 2,6% e as China Merchants Bank avançaram 2,3%. A moeda chinesa caiu e no fim do dia o dólar valia 7,9710 yuans no sistema automático de preços, de 7,9687 yuans de segunda-feira. Em Taiwan, o setor de tecnologia divulgou vendas melhores do que o esperado em julho, o que renovou a confiança no setor. Por isso, o índice Taiwan Weighted encerrou o dia hoje em alta de 1,3%. ?O segundo semestre é tradicionalmente um período no qual os papéis de empresas de tecnologia apresentam fortes rendimentos e os preços de suas ações aumentam por causa disso?, disse Cecelia Lu, trader da Taiwan International Securities. AU Optronics, terceira maior produtora de telas de cristal líquido, subiu 0,9%. O índice Kospi, da Bolsa de Seul, subiu 1,7% nesta terça-feira, liderado por papéis de bancos e empresas de tecnologia. A perspectiva de que o Federal Reserve não vá alterar sua taxa de juros estimulou a compra de investidores estrangeiros no mercado futuro, o que se refletiu no mercado à vista. Depois de acumular alta de 3% em três pregões consecutivos, o índice PSE Composto da bolsa filipina caiu 0,5% hoje, empurrado pelas blue chips Ayala Land e Philippine Longs Distance Telephone Co. (PLDT). As ações da Ayala, as mais negociadas do dia, tiveram baixa de 1,8%, resultado de realização de lucros, já que haviam subido 3,8% na segunda-feira. PLDT perdeu 1,2%. A maior empresa de telecomunicações do país anunciou lucros 7,8% menores no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. A Bolsa australiana fechou com o mais alto índice em quase quatro semanas. O índice S&P/ASX 200 subiu 1,3%, fechando aos 5.024,8 pontos, o melhor nível desde 13 de julho. Os investidores acreditam que não haverá alta de taxa de juros básica dos EUA. Há também muita especulação sobre o lucro do Commonwealth Bank of Australia, que divulga seus resultados amanhã. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da bolsa de Kuala Lumpur fechou quase estável, em alta de 0,06%. O índice Strait Times da bolsa de Cingapura encerrou com alta de 0,19% e o JSX Composto da bolsa de Jacarta (Indonésia) encerrou o pregão em baixa de 0,53%. (As informações são da Dow Jones).