HSBC e China Móbile puxam queda de 0,3% em HK Realizações de lucros com as blue chips HSBC e China Mobile puxaram para baixo o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong no pregão de hoje, mas os operadores dizem que o mercado permanece com tendência positiva, graças à liquidez elevada e à expectativa de que o yuan continue se valorizando. O índice declinou 0,3%. HSBC caiu 0,8% e China Móbile perdeu 0,4%. Bancos e seguradoras chinesas lideraram os ganhos. China Merchants Bank aumentou 3,7%, Bank of Communications teve alta de 4,2%. O índice Xangai Composto fechou em baixa no pregão da Bolsa de Xangai, na China, iniciando o que os analistas prevêem ser um período de correção. Puxado pelas ações dos bancos, o índice chegou a ultrapassar a barreira psicológica dos 1.900 pontos na primeira metade da sessão, mas acabou recuando 0,7% e fechou aos 1.883,35 pontos. O Shenzhen Composto perdeu 2,2%. Os papéis do BICC - Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) subiram 1,8%, as do Banco da China, 0,3%, e as do China Merchants Bank, 4,3%. Mineradoras de ouro também tiveram bom desempenho, refletindo a alta do metal no mercado internacional. Zhongin Gold aumentou 2,2% e Shandong Gold-Mining se valorizou 2,8%. O yuan alcançou nova máxima pós-revalorização, com o dólar sendo negociado no sistema automático de preços a 7,8645 yuans no final do dia, ante 7,8665 yuans ontem. A queda da moeda norte-americana se seguiu às declarações atribuídas pela agência de notícias Reuters ao presidente do banco central chinês, Zhou Xiaochuan. Ele teria dito que a China planeja diversificar suas reservas em moeda estrangeira. O país tem o maior volume de reservas do mundo, com cerca de US$ 1 trilhão. Embora a China nunca tenha divulgado quanto desse montante está denominado em dólar, acredita-se que seja suficiente para sustentar a cotação da moeda norte-americana. Contudo, no final do dia Zhou desmentiu qualquer mudança nas reservas cambiais da China. Na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul, o índice Kospi caiu 0,3%, pressionado por realizações de lucros, principalmente no setor de construção. A alta no preço das commodities, especialmente ouro e petróleo, puxou o preço das ações de mineradoras e companhias petrolíferas e impulsionou a Bolsa de Sydney, na Austrália. O índice S&P/ASX 200 registrou elevação de 0,1%. BHP Billiton subiu 0,7%, Woodside Petroleum atingiu alta de 3,1%. National Austrália Bank liderou as baixas, com perda de 3%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou em alta, com o otimismo dos investidores alimentado pelos números sobre as exportações de setembro. O índice PSE Composto subiu 0,7% e atingiu 2.839,38 pontos, seu maior nível de fechamento desde 20 de junho de 1997. A ação mais negociada, Philippine Long Distance Telephone (PLDT), teve alta de 1,4%. Em Taiwan, o índice Taiwan Weighted valorizou-se 0,32%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur teve alta de 0,23%. O Strait Times da Bolsa de Cingapura recuou 0,01% e o JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, subiu 0,28%. As informações são da Dow Jones.