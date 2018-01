HSBC projeta para Ibovespa 44 mil pontos no fim do ano Apesar dos altos e baixos da Bolsa ao longo do ano, a HSBC Investments decidiu manter a estimativa para o Ibovespa, principal índice, em 44 mil pontos no fim de 2006, o que representa um potencial de valorização de cerca de 12% em relação ao fechamento de terça-feira. A informação é do diretor de Renda Variável da instituição, Alex Carpenter. Além disso, ele projeta o principal índice do mercado acionário em até 49 mil pontos ao final do primeiro semestre de 2007. ?Os números mostram um prêmio atrativo em relação à renda fixa?, observa. Segundo o executivo, a expectativa tem como base dois fatores. O primeiro deles é o atual nível da Bolsa em relação aos demais emergentes. ?A Bovespa negocia com um P/L entre 8,5 e 9 vezes, enquanto a média dos mercados similares é de 11 vezes?, calcula. Ele acredita que esse spread (diferença) deve se fechar, assim como aconteceu no mercado de crédito, no qual os títulos brasileiros negociam praticamente no mesmo patamar dos emergentes. A perspectiva de redução das taxas de juros também deve atrair recursos para a Bolsa, na visão de Carpenter. ?Fala-se muito em fluxo estrangeiro, mas acredito que os fundos têm um potencial ainda maior de trazer dinheiro novo para o mercado.? Ele lembra que, enquanto no Brasil a participação da renda variável é de apenas 10%, nos emergentes ela chega a 25%. Com relação à Selic, a HSBC Investments projeta uma taxa de 12% no fim de 2007. Em uma análise dos papéis, Carpenter destaca que o cenário de juros mais baixos e o conseqüente aumento da renda favorecem as empresas que fornecem bens de consumo, como AmBev e Natura. O executivo também avalia positivamente o setor de TV a cabo. ?Ainda vemos espaço para a Net continuar crescendo nas taxas atuais, dado o baixo nível de penetração do serviço no País?, afirma. O movimento de consolidação no setor de software deve ser benéfico para as duas empresas presentes na Bolsa - Totvs e Datasul -, na visão do diretor do HSBC. Para ele, o desconto de cerca de 50%, em termos de múltiplos, da segunda em relação à primeira, é muito elevado e deve diminuir. As apostas da instituição em Vale do Rio Doce e Petrobras também são baseadas em oportunidade de mercado. Segundo Carpenter, as duas líderes da Bolsa ficaram com preços interessantes depois da queda verificada nos meses anteriores. Ele projeta que a demanda chinesa pelo produto da mineradora brasileira deve se manter elevada, graças ao forte crescimento da economia do país asiático. Quanto a Petrobras, diz, o desconto em relação aos pares internacionais, a projeção de que as cotações do petróleo se mantenham nos patamares atuais - entre US$ 50 e US$ 60 -, além do aumento de produção esperado para a estatal, justificam a posição. A HSBC Investments é a quinta maior gestora de recursos do País, com cerca de R$ 42 bilhões em carteira, segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) referentes ao mês de setembro.