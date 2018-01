HSBC recomenda compra de ações da OHL O HSBC Research reiterou sua recomendação de compra para os papéis da concessionária de rodovias OHL após divulgação do resultado financeiro do terceiro trimestre de 2006, com preço-alvo de R$ 37,50 para 12 meses. A empresa registrou lucro líquido consolidado de R$ 22,6 milhões no intervalo, com queda de 5,75% sobre igual período de 2005. Em relatório, o analista Fábio Zagatti destaca as boas perspectivas de resultado das atuais rodovias da OHL e a atratividade das novas oportunidades de negócio de concessões no Brasil. Segundo a análise, a administração da OHL reforçou, em teleconferência, seu nível de conforto na disputa pela concessão da MG-050 (em regime de PPP), dado que a companhia já foi qualificada para a segunda rodada da licitação. "Por outro lado, esta concorrência não tem prazo definido para o encerramento, devido à possibilidade de que sejam movidos recursos por concorrentes impugnados na primeira fase", afirma. Para ele, a empresa também se mostrou agradavelmente surpresa sobre a aparente solução dos problemas em torno dos editais de privatização dos trechos de rodovias federais, que poderão ser publicados até mesmo antes do encerramento deste ano. O HSBC ressalta ainda que a linha de receita do terceiro trimestre (de R$ 109,418 milhões, com alta de 3,72% sobre o mesmo intervalo de 2005), ainda que equivalente à projeção, mostrou boa evolução na comparação com o trimestre anterior, devido ao forte aumento no tráfego de veículos equivalentes (+8,6%) em todas as rodovias administradas, já que as tarifas médias foram tenuamente inferiores às do segundo trimestre de 2006.