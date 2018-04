HSBC reduz projeção do dólar no fim de 2007 para R$ 1,95 O banco HSBC revisou hoje sua previsão para a cotação do real diante do dólar no final deste ano de R$ 2,10 para R$ 1,95. Em nota para clientes, o economista do banco britânico, Alexandre Bassoli, explicou que essa decisão reflete principalmente uma avaliação mais positiva para as perspectivas dos preços das commodities em 2007. "Os preços de itens relevantes das exportações brasileiras estão crescendo vigorosamente", disse. Como exemplo, ele citou o caso dos preços atuais do alumínio, aço, soja, suco de laranja, que estão, respectivamente, 11,2%, 6,9%, 28,6%, e 16,6% acima dos seus preços médios em 2006. Segundo o economista, as exportações brasileiras continuarão sendo beneficiadas por uma expansão econômica mundial forte, apesar das incertezas com a inflação e o crescimento da economia dos Estados Unidos. "Vemos a emergência da China como o fator chave para a mudança nos preços relativos a favor das commodities", disse. O HSBC estima que a economia chinesa continue registrando um avanço de dois dígitos neste ano e em 2008. "Além disso, o aumento da produção do etanol nos Estados Unidos tem implicações potencialmente positivas para os preços dos grãos e proteínas animais, que são relevantes para as exportações brasileiras", afirmou. O analista disse que com o ambiente favorável para as exportações e a enorme demanda externa por ativos brasileiros, o balanço de pagamentos do País registra um volumoso superávit. "Isso significa que as forças de mercado apontam rumo a uma maior valorização do real", afirmou. "As intervenções do Banco Central (BC) podem conter essas forças no curto prazo, mas sob a estrutura de meta inflacionária com intervenções esterilizadas, o BC não é capaz de estabelecer metas para a taxa de câmbio." O analista observou que, apesar das intervenções do BC, o real se fortaleceu continuamente nos últimos 17 trimestres, com exceção do segundo trimestre de 2004. "Se acreditamos que os preços das commodities não vão erodir significativamente o superávit do balanço de pagamentos, a conclusão é que a obtenção de um novo equilíbrio deverá demandar uma maior valorização do real", disse. PIB Bassoli também ressaltou que a revisão para cima do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos últimos anos com a nova metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - e seu impacto positivo em indicadores como a relação entre a dívida pública e o PIB - também sustenta essa avaliação. O HSBC também alterou sua previsão para a trajetória da Selic neste ano. Segundo o banco, a Selic deverá cair para 11,25% em dezembro de 2007, após seis cortes de 0,25 ponto porcentual nas seis próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). "Continuamos acreditando que a economia vai ganhar ritmo nos próximos trimestres e com isso o hiato da produção vai se estreitar", disse Bassoli. Mas, segundo ele, as uma valorização do real tem "implicações desinflacionárias" para os preços dos bens comerciáveis. "Como conseqüência de choques externos poderosos e persistentes, as autoridades monetárias terão graus maiores de liberdade", disse.