HSBC tem o maior ganho de sua história no País O lucro líquido do banco HSBC no Brasil cresceu 11% no ano passado e atingiu R$ 946,7 milhões, o maior resultado da instituição nos dez anos de presença no Brasil. O crescimento só não foi maior porque em 2005 o banco incluiu em seu balanço um lucro extraordinário de mais de R$ 217 milhões pela venda da HDI Seguros. Sem considerar esse efeito, o resultado no ano passado cresceu 45%. Embora o lucro esteja bem distante dos apresentados nas últimas semanas pelos maiores bancos do País, o resultado do HSBC foi considerado bastante positivo. De 2002 pra cá, o ganho líquido da instituição saltou 357%, de R$ 207 milhões para R$ 947 milhões. Boa parte desse resultado pode ser explicado pelo crescimento da carteira de crédito, que em 2006 alcançou a cifra de R$ 25,18 bilhões, um crescimento de 25% em relação a 2005. Segundo o presidente do HSBC Brasil, Emilson Alonso, o destaque ficou por conta da expansão das linhas com garantias reais, como foi o caso de financiamento de veículos e crédito consignado, que cresceram, respectivamente, 42% e 82% no período. As operações com cartão de crédito cresceram 15%.