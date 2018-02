Hungria quer dívida pública denominada em moeda local e não em euro

A declaração foi uma reação à desvalorização do florim húngaro na ultima quinta-feira, depois que o banco nacional da Suíça elevou a taxa de câmbio do franco suíço em relação ao euro.

Ainda de acordo com o primeiro-ministro, o governo do país pretende informar aos seus cidadãos toda vez que precisar renovar dívidas em moedas estrangeiras que estejam prestes a vencer. Ao final de setembro de 2014, a dívida pública da Hungria correspondia a 80,3% do Produto Interno Bruto, segundo dados do Banco Central.

Na esteira do fortalecimento do franco suíço contra o florim húngaro, o premiê elogiou a decisão do governo e o banco central de fixar a taxa de câmbio sobre os empréstimos hipotecários em moeda estrangeira. Este esquema ajudou a aliviar os riscos relacionados ao franco suíço em empréstimos de varejo na Hungria. Fonte: Dow Jones Newswires.