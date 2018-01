Hydro começará a produzir petróleo no Brasil em 2010 O engenheiro-chefe da companhia de petróleo norueguesa Hydro, André Leite, disse hoje que a companhia deve começar a produzir petróleo no Brasil no segundo trimestre de 2010. A Hydro é operadora do campo Peregrino, na Bacia de Campos, descoberto pela canadense Encana há dois anos, com reservas entre 300 e 600 milhões de barris de petróleo - o número final será definido a partir da perfuração de um segundo poço exploratório, entre abril e maio deste ano. Segundo Leite, o projeto vai custar US$ 2 bilhões e prevê a construção de um navio-plataforma tipo FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante de produção, estocagem e transbordo de petróleo) com capacidade para extrair 100 mil barris de óleo por dia. O pico de produção será atingido dois anos depois do início das operações, disse Leite, que participou hoje do lançamento do Cadastro de Fornecedores da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip). A embarcação será construída pela também norueguesa Maersk. "Somos uma empresa recém-chegada ao Brasil e é importante conhecer o potencial dos fornecedores nacionais", destacou o executivo. A Hydro participa ainda de três blocos exploratórios na Bacia de Santos em parceria com a Petrobras e Repsol, adquiridos no leilão do ano passado.