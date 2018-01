IBEF: Executivos aprovam desoneração de investimento Pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-SP) mostra que os executivos de finanças aprovaram as propostas do governo de desoneração de tributos para investimentos em Bolsa e a isenção de IR para investidores estrangeiros. Foram consultados por e-mail cerca de 100 profissionais que atuam em empresas dos segmentos industrial, comercial e de serviços entre os dias 1º e 3 de fevereiro, informa o IBEF em comunicado. De acordo com a pesquisa, para 73,68% dos executivos a desoneração da CPMF em ofertas de ações no Brasil (IPO, na sigla em inglês) contribuirá "de forma relevante" para incentivar as empresas a abrirem seu capital. O mesmo porcentual de profissionais considera que o fim da cobrança da CPMF dos fundos de Venture Capital - que investem em empresas em estágio inicial e com grande potencial de crescimento - aumentará o financiamento no segmento de tecnologia. No caso da isenção do IR ao investimento estrangeiro em títulos públicos federais, 84,21% dos executivos consultados julgam que a medida contribuirá para aumentar a competição no mercado de renda fixa. Desse universo, 77,78% afirmam que a medida auxiliará a reduzir o prêmio de risco, a curva de juros de médio prazo e trará impactos positivos no financiamento das empresas brasileiras. Ainda de acordo com a pesquisa, 78,95% dos executivos de finanças acreditam que o conjunto de medidas vai acelerar a melhora na avaliação de risco do Brasil, e, para 84,21%, as medidas ajudam o País a atingir a classificação de grau de investimento até 2008. A edição de uma Medida Provisória para tratar do tema é apoiada por 73,68% dos profissionais, segundo os números do IBEF-SP.