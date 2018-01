Iberdrola compra grupo escocês por US$ 22,5 bilhões O segundo maior grupo espanhol de eletricidade, a Iberdrola, anunciou ter chegado a um acordo para a compra da escocesa Scottish Power por cerca de ?17,1 bilhões (US$ 22,5 bilhões). A compra, se for aceita pelos acionistas da Scottish Power, criará a terceira maior companhia de energia da Europa, atrás apenas da francesa EDF e da alemã E.On. A oferta é de 4 libras (US$ 7,75) em dinheiro e 0,1646 ação da Iberdrola por cada ação da Scottish Power. No total, a proposta chega a 7,77 libras (US$ 15,06 ) por ação do grupo escocês, valor inferior ao esperado pelo mercado. Por isso mesmo, havia ontem, dia do anúncio, a expectativa de que uma oferta de algum rival pudesse atrapalhar o negócio. "A combinação de parte em dinheiro e parte em ações é que deixa o negócio ainda em aberto", disse o analista da GFT Global Markets, Martin Slaney. "As estimativas recentes era de que o preço chegaria a 8 libras por ação." Com a aquisição, a Iberdrola espera conseguir economias de custos anuais de US$ 170 milhões. O presidente da empresa, Ignacio Sánchez Galán, disse que o grupo estuda vender ativos avaliados em mais de US$ 1 bilhão um ano após a operação - que precisa também passar pelo crivo dos órgãos de defesa da concorrência europeu - ser completada. Aquisições Segundo Galán, a compra deve fomentar outras consolidações no mercado energético europeu: a E.On tenta a compra da espanhola Endesa, enquanto as francesas Gaz de France e Suez estudam uma fusão. O primeiro-ministro escocês, Jack McConnell, mostrou-se cauteloso com o acordo e disse que vai solicitar garantias à União Européia de que a compra manterá a competitividade do mercado elétrico da Escócia. "O anúncio preocupa o consumidor escocês e os empregados da Scottish Power", disse McConnell. Ele, porém, não disse se considera a operação boa ou ruim para o país. McConnell insistiu que vai solicitar ao presidente da Comissão Européia, o português José Manuel Durão Barroso, que o bloco analise a compra para verificar se está dentro das normas da livre concorrência. Segundo a Iberdrola, a aquisição deve ser completada em abril do próximo ano. A Iberdrola, que tem sede em Bilbao, conta com operações de eletricidade e gás natural em 28 países. No ano passado, o grupo teve um faturamento de 11,7 bilhões e lucro líquido de 2,2 bilhões. No Brasil, a empresa detém uma participação de 39% no consórcio Neoenergia, que controla as distribuidoras de eletricidade Coelba, na Bahia, Celpe,em Pernambuco, e Cosern, no Rio Grande do Norte.