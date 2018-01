Iberia prevê fusão com British Airways, Lufthansa ou Air France-KLM A companhia aérea Iberia, da Espanha, espera por uma eventual fusão com a British Airways, Lufthansa ou Air France-KLM, de acordo com o diretor financeiro da companhia aérea espanhola, Enrique Dupuy de Lome. Em entrevista ao jornal espanhol Expansión, publicada nesta quinta-feira, Lome afirma que no futuro "vão coexistir três grandes companhias aéreas européias com projeção mundial - British Airways, Lufthansa e Air France-KLM. Esperamos fazer parte de um desses grupos, ainda que mantendo nossa identidade própria". Embora a Iberia já tenha um relacionamento próximo com os britânicos, Lome disse que sua companhia não pode descartar a possibilidade de uma aliança com a alemã Lufthansa ou a francesa Air France-KLM. "Não nos sentimos comprometidos com a British Airways", acrescentou o executivo. As informações são da Dow Jones.