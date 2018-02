IBM compra ISS por US$ 1,3 bilhão A gigante de tecnologia IBM fechou ontem a aquisição da ISS - Internet Security Systems, empresa que desenvolve e comercializa soluções de segurança digital, numa transação estimada em US$ 1,3 bilhão. A ISS, conhecida por sua linha de soluções contra hackers e softwares que varrem redes corporativas em busca de vulnerabilidades, deve fortalecer o leque de serviços de segurança da IBM. "Esta aquisição ajudará a IBM a fornecer às empresas a expertise de profissionais treinados e tecnologia de ponta para avaliar riscos e proteger as redes das empresas, fortalecendo as políticas de segurança", afirmou Val Rahmani, gerente geral de gerenciamento de infra-estrutura e serviços da IBM Global Services. Com a aquisição da ISS, o leque de ferramentas da companhia deve fortalecer o portfólio da família de soluções Tivoli, da IBM, que já dispõe de algumas funções de administração de serviços de segurança.