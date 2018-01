Ibmec inaugura sede inspirada em Harvard A escola de negócios Ibmec inaugurou ontem, em São Paulo, uma nova sede, inspirada na americana Harvard Business School, para abrigar os cursos de graduação e pós-graduação. Localizada no bairro da Vila Olímpia, a sede consumiu R$ 40 milhões e tem diferenciais de alta tecnologia, como controle de acesso por biometria (impressão digital), mais de 3 mil pontos de rede para computadores, comunicação de dados por fibra óptica e internet sem fio. O investimento se justifica pelo crescimento no número de alunos nos últimos anos, segundo o presidente do Ibmec, o economista Claudio Haddad - que já foi diretor do Banco Central e comandou o Banco Garantia. "Houve um crescimento substancial no número de candidatos, para todas as modalidades de cursos. Só na pós-graduação, foram 20% mais inscrições em 2005", diz. A sede anterior, na Rua Maestro Cardim, no Paraíso, já não oferecia estrutura adequada, segundo Haddad. O Ibmec, sigla para Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, foi criado no Rio, na década de 1970. O objetivo da instituição era apoiar pesquisas sobre o mercado financeiro brasileiro. Em 1999, começou a oferecer cursos de graduação em economia e administração, e em 2004 se firmou com a marca Ibmec São Paulo. As mensalidades na graduação custam em torno de R$ 2 mil.