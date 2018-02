IBovespa abre em alta de 0,09% aos 36.188 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu hoje em alta de 0,09%, aos 36.188 pontos. Às 10h20, a variação positiva era de 0,52%, aos 36.341. O mercado reage de forma relativamente modesta ao índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos em agosto. O indicador veio em linha com as expectativas de analistas. Tanto o índice cheio como o núcleo subiram 0,2%. Segundo analistas, o dado não apaga a preocupação dos investidores com a inflação, mas pelo menos não colocou acrescentou mais nervosismo em relação ao assunto. Essa incerteza foi reacendida ontem com o crescimento inesperado das vendas no varejo nos EUA. A queda da produção industrial, de 0,1%, ante previsão de alta de 0,8%, não aumentou as preocupações sobre o ritmo de atividade. Segundo analistas, observa-se, inclusive um movimento de compras dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Às 10h23, o papel de dez anos perdia 0,52% ou 0,0249 ponto, com taxa de juro anual de 4,7685.