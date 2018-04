Ibovespa abre em alta e avança mais de 1% O índice Bovespa abriu em alta superior a 1% hoje. Às 10h17, o Ibovespa à vista avançava 1,29% a 39.397 pontos. O movimento é resultado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de setembro anunciado esta manhã nos Estados Unidos, que veio melhor do que o índice de preços ao produtor (PPI) de ontem. O CPI amenizou as preocupações com a inflação nos EUA, embora se mantenha entre os investidores o sentimento de que o início da queda de juro deve ser adiado. A Bovespa, que ontem realizou lucros (-0,85%), retoma a trajetória de crescimento, rumo aos 40 mil pontos, com a ajuda do capital estrangeiro. Os ganhos no mercado acionário norte-americano esta manhã são impulsionados também pelos resultados acima das expectativas anunciados ontem à noite pela Intel. Apesar de a Intel ter informado queda de 35% no lucro no terceiro trimestre, influenciada pela concorrência mais acirrada da AMD, o resultado superou as estimativas do mercado. Por outro lado, as ações da Motorola caíram em reação às vendas trimestrais abaixo das estimativas. Já o Yahoo divulgou resultado em linha com as expectativas. Apesar do clima externo favorável, o vencimento de contratos de Ibovespa futuro de outubro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) hoje pode deixar os negócios meio amarrados na Bovespa, com os investidores fazendo o possível para garantir suas posições, o que pode causar volatilidade.