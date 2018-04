Ibovespa abre em baixa ensaiando realização de lucros A queda do índice Ibovespa no início do pregão é vista como uma tentativa de realização de lucros, na esteira do movimento de baixa do petróleo e do ouro, mas que não altera a percepção positiva dos investidores para o último trimestre do ano. Com a alta de 0,60% ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo passou a acumular nos cinco primeiros dias úteis de outubro um ganho de 4,19%. Às 10h12, o Ibovespa recuava 1,21%, retornando ao nível dos 37.518 pontos. O relatório do mercado de trabalho em setembro mais fraco do que o esperado, divulgado esta manhã nos EUA, não deve afetar a avaliação de desaceleração suave da economia norte-americana. O número de vagas criadas em setembro nos EUA subiu apenas 51 mil, ante previsão de abertura de 125 mil pontos de trabalho. Mas a redução da taxa de desemprego, de 4,7% para 4,6%, e o aumento do ganho por hora trabalhada quase em linha com as estimativas, bem como a revisão em alta do número de vagas criadas de agosto e julho, corroboram a análise de desaceleração suave da economia. No cenário doméstico, os investidores devem ficar atentos às pesquisas eleitorais, que estão para ser divulgadas neste final de semana e a possíveis rumores sobre os números da corrida presidencial. No front corporativo, a Embraer informou ontem à noite que revisou sua projeção de entregas de 2006, de 145 aeronaves para 135 aeronaves. Em comunicado, o grupo diz que a decisão foi motivada por "dificuldades verificadas no aumento da cadência de produção" das aeronaves modelo 190 e 195, especialmente em relação à montagem da asa e atrasos na cadeia de suprimento. A Aracruz Celulose inaugurou hoje a temporada balanços do terceiro trimestre . A companhia registrou lucro líquido de R$ 277 milhões, 34,5% acima da média das projeções consultadas pela Agência Estado, de R$ 206,5 milhões.