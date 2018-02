Ibovespa abre praticamente estável; cautela é a tônica A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu praticamente estável hoje. Passados sete minutos de negociação, o Ibovespa exibia perda de 0,05%, 35.938 pontos. Segundo analistas, cautela é a senha para hoje diante do pesado calendário de indicadores durante a semana, tanto no Brasil como no exterior. A agenda do dia é fraca e os investidores domésticos devem se guiar pelo comportamento do mercado acionário norte-americano. Os preços do petróleo estão em baixa acentuada, ao redor de 1,5%, refletindo o alívio dos investidores com o enfraquecimento da tempestade tropical Ernesto neste final de semana após passar pelo Haiti.