IBovespa acelera baixa, seguindo Dow Jones, e tem fraco volume O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abandonou o campo positivo e passou a operar no vermelho, seguindo a desvalorização das bolsas norte-americanas. Às 10h53, o Ibovespa apresentava perda de 0,41%, aos 35.686 pontos. O volume financeiro era reduzido: R$ 188 milhões, projetando R$ 1,41 bilhão para o dia. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones perdia 0,29% no mesmo instante, aos 10.897 pontos e o índice Nasdaq, da bolsa eletrônica, perdia 0,9%, aos 2.020 pontos. O dólar comercial perdia 0,05%, a R$ 2,192 e o risco Brasil operava estável e na mínima do dia, a 235 pontos-base ou 2,35%.