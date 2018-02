Ibovespa acentua perda; dólar comercial sobe 0,28% O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBovespa) abriu em queda hoje e acentuou a perda ao longo da primeira meia hora de negócios. Às 10h32, o indicador apresentava recuo de 0,55%, aos 37.486 pontos, depois de alcançar a pontuação mínima de 38.392 e a máxima de 37.693. O volume projetado de negócios para o dia era de R$ 1,56 bilhão. No mesmo instante, o índice Dow Jones recuava 0,10%. O dólar comercial era cotado a R$ 2,13, com ganho de 0,28%, depois de atingir a máxima de R$ 2,131 e a mínima de R$ 2,129 no mercado interbancário. A cotação no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) era de R$ 2,129, com alta de 0,28%;