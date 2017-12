Ibovespa amplia queda e dólar sobe O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ampliou as perdas registradas hoje e às 14h41 recuava 2,69%, aos 37.321 pontos. O volume financeiro era de R$ 1,46 bilhão e, mantido o ritmo de negócios, o grio de hoje será de quase R$ 3 bilhões. Segundo operadores, a alta do juro dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) promove uma readequação das carteiras nos mercados internacionais. Hoje, o título com prazo de dez anos subiu pelo quito dia seguido e chegou a bater 4,7968% ao ano. Os dados sobre a economia dos Estados Unidos divulgados hoje ajudaram a impulsionar os juros. A produtividade do trabalhador norte-americano caiu acima do previsto e o custo da mão-de-obra subiu acima do projetado. No mercado de câmbio, o dólar comercial subia 1,45%, a R$ 2,173. No pregão viva a voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda registrava alta de 1,54%,a R$ 2,172.