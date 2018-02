Ibovespa cai, mesmo com alta do Dow Jones A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a perder quase 1%, depois da divulgação dos dados do setor imobiliário nos Estados Unidos, mas, às 11h20, tinha perda reduzida para praticamente a metade, com queda de 0,47%, aos 35.343 pontos. No mesmo horário, o dólar comercial perdia 0,05%, a R$ 2,151, e o índice Dow Jones apresentava valorização de 0,19%.