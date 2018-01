Ibovespa, em alta de 2%, supera os 46 mil pontos O índice Bovespa superou a marca dos 46 mil pontos no início da tarde. Às 14h14, o Ibovespa subia 2%, a 46.102 pontos, na máxima do dia desde a abertura do pregão e estabelecendo novo recorde de pontos. O volume de negócios está em R$ 2,05 bilhões, projetando para o final do dia um giro financeiro de R$ 4,52 bilhões. As ações PNA da Vale do Rio Doce registram valorização de quase 5% (4,89%), cotadas a R$ 64,71. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras têm ganho mais modesto, abaixo de 1%, afetadas pela queda do preço do petróleo no mercado internacional, de quase 2%.