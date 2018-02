Ibovespa encerra com perda de 0,41% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou hoje queda de 0,41%, a 36 mil 558 pontos. O volume negociado totalizou R$ 1,36 bilhão. A Bovespa operou de lado durante o dia, com viés negativo, nesse semiferiado no Brasil. Na abertura do pregão, o mercado se ajustou à queda das bolsas norte-americanas ontem e à Ata do Copom divulgada logo cedo. Na mínima do dia, o Ibovespa recuou 0,50%, para 36.527 pontos. Mas o sinal positivo das bolsas norte-americanas contribuiu para que a Bovespa desacelerasse um pouco a baixa e no início da tarde e, às 13h40, a perda era de 0,18%. O volume financeiro somava R$ 627 milhões, projetando para o final do dia R$ 1,3 bilhão. Com a agenda nos EUA fraca, o que poderia mexer hoje com o mercado aqui seria a Ata do Copom, mas o documento do Banco Central, referente à reunião de julho que cortou a taxa básica de juro em 0,50 pp, não trouxe novidades. A Ata deixou a porta aberta tanto para um corte menor, de 0,25 pp, como também para um outro corte de 0,50 pp na próxima reunião do Copom, dia 18 de outubro, dependendo do comportamento do cenário macroeconômico.