Ibovespa encerra o dia em alta de 0,22% O Índice Bovespa voltou a ultrapassar a barreira de 39 mil pontos nesta manhã, no início do pregão, mas começou a cair pouco depois e não renovou a máxima do dia. O índice encerrou a terça-feira em alta de 0,22%, atingindo 38.802 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,14 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 39.086 pontos e a mínima de 38.606 pontos. A máxima histórica na bolsa brasileira é de 39.239 pontos. Ao contrário dos últimos pregões, em que o Ibovespa teve resultado positivo, as ações de Petrobras e Vale do Rio Doce estão em baixa, o que ajuda a explicar esse desempenho mais contido da Bovespa. A queda de quase 1% nas cotações do petróleo no mercado internacional, aliada à possibilidade de perdas da Petrobras na Bolívia, país que defende a nacionalização das reservas de gás e petróleo, pesou nos papéis da estatal brasileira hoje.