Ibovespa encerra o dia em alta de 0,65% O Índice Bovespa fechou o dia perto de sua máxima histórica, em alta de 0,65%, atingindo 39.053 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,38 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 39.053 pontos e a mínima de 38.475 pontos. A máxima histórica no principal índice da Bolsa paulista é de 39.239 pontos, atingida há um mês. O Ibovespa iniciou o dia em queda, embolsando lucros, após cinco pregões consecutivos de ganhos. À tarde, porém, a Bolsa se recuperou. O ambiente interno conspira a favor da Bolsa. Os últimos indicadores divulgados apontam aquecimento da economia e queda gradual da inflação, uma dobradinha benéfica para o setor produtivo. Hoje saiu mais um dado bom de inflação. O IPC-Fipe fechou o mês de março em 0,14%, abaixo do piso das estimativas dos analistas (0,15% a 0,30%). Ontem, os números sobre atividade industrial divulgados pelo IBGE e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostraram recuperação do setor no início deste ano.