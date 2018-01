Ibovespa fecha com alta de 1,67%, aos 37.239 pontos O Ibovespa fechou o dia com valorização de 1,67%, aos 37.239 pontos. Passou a quarta-feira sob forte volatilidade, evidenciando a disputa entre "comprados" (aqueles que apostam na alta da bolsa) e "vendidos" (os que acreditam em queda), no vencimento do índice futuro de fevereiro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que fez o giro financeiro beirar os R$ 6 bilhões (R$ 5,97 bilhões). Operadores afirmam que os "comprados" aproveitaram a reação positiva dos mercados ao testemunho do novo presidente do Federal Reserve (Fed), Ben Bernanke, para puxar os preços das ações. Em Nova York, as bolsas operavam a menos de uma hora do fechamento. Às 18h10, o índice Dow Jones registrava valorização de 0,17%, enquanto o Nasdaq subia 0,51%.