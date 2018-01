Ibovespa fecha em alta de 0,16%, em 37.321 pontos Depois de dois dias de realização, a Bovespa chegou hoje a subir 1,38% nesta segunda-feira, na máxima do dia, mas perdeu força ao longo da tarde, em linha com as bolsas nova-iorquinas. Ainda assim, fechou o dia em alta de 0,16%, em 37.321 pontos, com volume financeiro de R$ 2,01 bilhões. A avaliação de profissionais do mercado consultados pela AE é de que a bolsa deve perseguir a alta ao longo deste ano - alguns projetam 44 mil pontos em dezembro - e, por esta razão, alguns dias de queda seriam apenas realização de lucros, sem definição de trajetória.