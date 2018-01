Ibovespa fecha em alta de 0,19% a 43.589 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo conseguiu reverter hoje na última hora de pregão as perdas que registrou durante quase todo o dia, inicialmente desmotivada na abertura dos negócios pelas notícias ruins vindas da Tailândia que anunciou medidas de controle de capitais. O índice Bovespa, que chegou à mínima de -1,42% (42.891 pontos), fechou em alta de 0,19%, a 43.589 pontos, na máxima do dia. Em dezembro, com os ganhos de hoje, o Ibovespa acumula valorização de 3,96%. No ano, o ganho acumulado é de 30,29%. Segundo operadores, a Bolsa paulista acompanhou a recuperação em Wall Street, por sua vez puxada pelo forte movimento de compra de ações diante da farta liquidez no mercado. O índice Dow Jones operava em alta de 0,3% por volta das 18h30. Na Bovespa, o volume financeiro hoje foi de R$ 2,75 bilhões, com o registro de 95.840 negócios. As ações mais negociadas foram as preferenciais da Petrobras (alta de 0,74%), Vale do Rio Doce (0,41%) e Cosan (-0,22%). As maiores altas do índice foram Brasil Telecom ON (5,42%) e Brasil Telecom PN (4,47%). O mercado de ações ainda foi ajudado pela queda do risco Brasil, que atingiu nova mínima histórica a 199 pontos-base, ficando pela primeira vez abaixo da marca de 200 pontos.