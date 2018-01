Ibovespa fecha em alta de 0,21%, em 38.246,4 pontos O Ibovespa chegou a ensaiar uma realização de lucro a uma hora do fechamento, chegando a cair 0,29%, na mínima. Ao final do dia, porém, já operava novamente no território positivo, com leve valorização de 0,21%, a 38.246,4 pontos, e volume financeiro de R$ 2,46 bilhões. O índice da bolsa paulista acompanhou hoje o desempenho das bolsas norte-americanas. Nos EUA, os investidores digeriram bem o núcleo da inflação ao consumidor (CPI), que exclui os preços de alimentos e energia, e subiu apenas 0,2%, ficando em linha com a previsão de consenso do mercado.