Ibovespa fecha em alta de 0,25%, em 36.975 pontos Volátil, o Ibovespa oscilou hoje de uma forte alta de 2,52% até uma queda de 0,68%, para fechar com leve valorização de 0,25%, aos 36.975 pontos, com volume financeiro de R$ 2,84 bilhões. A notícia de que o governo vai recomprar a dívida externa serviu de catalisador para o que já seria um movimento natural depois de algumas realizações de lucro. Outra boa notícia foi a queda do risco Brasil, que chegou a recuar 36 pontos base, atingindo níveis históricos de baixa. Porém, depois da abertura em Nova York, o fôlego diminuiu e, na parte da tarde, os estrangeiros começaram a vender na Bovespa. Perto do fechamento, no entanto, a bolsa consolidou uma melhora, voltando a operar no terreno positivo.