Ibovespa fecha em alta de 0,29%, 15º recorde do ano O Ibovespa marcou hoje o 15º recorde do ano, ao fechar em alta de 0,29% a 39.239 pontos. O recorde anterior foi do pregão da Quarta-feira de Cinzas (dia 1º de março), quando o nível de pontos havia atingido 39.177 no fechamento. O volume financeiro do pregão desta sexta-feira foi de R$ 2,05 bilhões, com o registro de 75.073 negócios. As ações mais negociadas foram Petrobras PN (R$ 216 milhões), que valorizaram 0,66% no dia, e Vale do Rio Doce PNA (R$ 141 milhões), que recuaram 0,12%. O índice à vista da Bolsa paulista oscilou hoje entre a mínima de 38.716 pontos (-1,05%) e a máxima de 39.356 pontos (+0,59%).