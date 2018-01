Ibovespa fecha em alta de 0,42%, a 38.405 pontos O Ibovespa manteve nesta quinta-feira a volatilidade que vem sendo observada desde o início desta semana pré-carnavalesca. O índice da bolsa paulista oscilou da máxima de +0,72% e a mínima de -1,31%, para fechar com valorização de 0,42%, a 38.405 pontos, com volume financeiro novamente expressivo, de R$ 2,26 bilhões. O anúncio da recompra de títulos bradies feito pelo governo foi bem-visto pelo mercado acionário, mas já era esperado. A operação faz parte do pacote de recompra de até US$ 20 bilhões anunciado pelo Tesouro para este ano.