Ibovespa fecha em alta de 0,43%, em 38.421,8 pontos O Ibovespa chegou hoje a operar acima do recorde do último dia 1 de fevereiro, quando o índice fechou em 38.484 pontos. Na máxima hoje pela manhã, a bolsa chegou a 38.642 pontos (+1,01%). Porém, o ritmo diminuiu à tarde e a bolsa encerrou o dia em alta de 0,43%, a 38.421,8 pontos, com volume financeiro de R$ 3,05 bilhões. O Ibovespa operou na maior parte do tempo descolado de Nova York, mas no final da sessão acabou reduzindo o ânimo junto com Wall Street. No final da tarde, o Dow Jones caía 0,21%, o Nasdaq registrava queda de 0,55% e o S&P 500 (que reúne as 500 ações mais negociadas) recuava 0,05%.