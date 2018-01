Ibovespa fecha em alta de 1,05%, aos 36.882 pontos Os recursos estrangeiros voltaram à Bovespa, com a melhoria de vários indicadores hoje e a bolsa tornou a subir, após dois dias de correção. Fechou em alta de 1,05%, aos 36.882 pontos, com volume financeiro de R$ 2,22 bilhões. Contribuíram para o sinal positivo as altas das bolsas nos Estados Unidos (no final da tarde, o Dow Jones subia 0,38% e o Nasdaq, +0,02%) e a queda do risco País, que caía 2 pontos-base, para 256 pontos-base, perto do fechamento. Além disso, o IPCA de janeiro, divulgado nesta manhã, veio dentro das expectativas e fechou em 0,59%.