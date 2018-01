Ibovespa fecha em alta de 1,42%, em 36.626,8 pontos Depois de registrar volatilidade no período da manhã, o Ibovespa ganhou fôlego no período da tarde, acompanhando a melhora dos mercados em Nova York. Chegou a atingir a máxima do dia, com alta de 1,72% (36.734 pontos), mas fechou abaixo disso, com valorização de 1,42%, a 36.626,8 pontos, na véspera do vencimento do índice futuro. Em Wall Street, o Dow Jones operava em alta de 1,22% no final da tarde, superando os 11 mil pontos (11.025 pontos), que é considerado um patamar psicológico importante. Já o Nasdaq avançava 1,1%. O risco Brasil também ajudou a bolsa. Estava em 227 pontos-base perto do encerramento do dia, em queda de 4 pb. O volume financeiro na bolsa paulista foi forte, de R$ 2,6 bilhões.