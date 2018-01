Ibovespa fecha em alta de 2,73%, em 38.256,3 pontos O Ibovespa manteve nesta quinta-feira a tendência dos últimos dois dias: operou em alta, estimulado ainda pelo vencimento de índice futuro de ontem e também pela Medida Provisória (MP) 281, que desonera de Imposto de Renda (IR) o investimento externo em títulos públicos. A inflação apurada pelo IPC-S até o dia 15, abaixo do piso das estimativas, também contribuiu para o desempenho do índice, que chegou a bater 2,76% na máxima. No fechamento, o Ibovespa exibia forte valorização de 2,73%, acima do patamar psicológico dos 38 mil pontos (38.256,3 pontos), com volume financeiro vigoroso de quase R$ 4 bilhões (R$ 3,92 bilhões).