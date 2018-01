Ibovespa fecha em alta forte de 2,10%, a 37.399 pontos O Ibovespa fechou hoje em alta forte de 2,10%, a 37.399 pontos. Segundo operadores, a compra na Bovespa foi liderada pelos investidores estrangeiros. Com a variação positiva de hoje, a bolsa paulista acumula ganho de 11,79% somente agora em janeiro. Segundo operadores, a melhora do cenário externo, com as bolsas norte-americanas em alta e a queda do petróleo, garantiram à Bovespa que fechasse acima dos 37 mil pontos, no sétimo recorde do ano. Eles também disseram que o volume financeiro de R$ 2,30 bilhões é prova influenciada de entrada de capital externo.