Ibovespa fecha em novo recorde, aos 44.526 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou a quarta-feira em nova pontuação recorde, aos 44.526 pontos, em alta de 2,12%. A pontuação também foi a máxima deste pregão. O recorde de fechamento anterior foi registrado em 14 de dezembro, aos 43.754 pontos. Segundo operadores, os sucessivos recordes da Bovespa têm sido motivados pelas perspectivas favoráveis de investidores em relação à economia brasileira no próximo ano, com expectativa de corte de juros e situação fiscal controlada. O bom desempenho da Bolsa paulista hoje também foi impulsionado pelos ganhos das Bolsas de Nova York e pela queda do risco Brasil, que, nesta tarde, chegou aos 194 pontos-base, novo recorde de baixa. A valorização verificada no mercado de ações dos EUA ganhou força após a divulgação de crescimento, acima do esperado por economistas, das vendas de casas novas no país em novembro. Elas subiram 3,4%, ante a previsão de aumento de 1,6%. Segundo analistas, o resultado indica que o mercado imobiliário dos EUA já pode ter deixado para trás a pior fase do ajuste, reduzindo, assim, os riscos para a economia norte-americana. Diante do bom desempenho da Bovespa, alguns investidores mais otimistas acreditam que o mercado de ações brasileiro poderá atingir os 46 mil pontos no início de janeiro com a ajuda do capital externo. Também contribuiu para a alta da Bolsa paulista a valorização dos papéis da Vale do Rio Doce, após a empresa ter anunciado acordo de reajuste de 9,5% do minério de ferro em 2007 com as siderúrgicas do Japão e com a sul-coreana Posco. O porcentual de aumento é o mesmo que foi negociado na semana passada com a chinesa Baosteel. As ações das companhias aéreas também tivera forte alta. Segundo analistas, a notícia de que o governo voltou a estudar a possibilidade de ampliar o limite de 20% para participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas teria contribuído para a valorização dos papéis.