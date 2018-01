Ibovespa fecha em queda de 0,11%, a 37.261 pontos Volátil, o Ibovespa passou o dia se revezando entre altas e baixas. Despencou mais de 2% na mínima do dia e subiu 0,82% na máxima, para fechar a sexta-feira com leve desvalorização de 0,11%, a 37.261,7 pontos. O volume financeiro voltou a superar a marca dos R$ 2 bilhões, alcançando somou R$ 2,31 bilhões. De acordo com os operadores, os investidores aproveitaram para promover nova realização de lucros e embolsar um pouco dos ganhos acumulados desde o início do ano.