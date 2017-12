Ibovespa fecha em queda de 0,13%, a 39.125 pontos Apesar do otimismo que cerca a bolsa paulista, o Ibovespa perdeu pique perto do fechamento e encerrou a quinta-feira em leve queda de 0,13%, a 39.125 pontos, com volume financeiro de R$ 2,1 bilhões. Os mercados em Wall Street hoje estiveram fracos durante todo o dia e o que sustentava a alta no mercado doméstico até próximo do final dos negócios era o desempenho das ações da Petrobras, puxado pela valorização do petróleo. No fim do dia, porém, Petrobras fraquejou e a bolsa foi junto. Apesar disso, analistas dizem que não se trata de uma mudança de perspectiva: com a alta de mais de 17% acumulada no ano pelo Ibovespa, alguns investidores teriam aproveitado para fazer algumas correções em suas carteiras.