Ibovespa fecha em queda de 0,17%, em 36.499 pontos Volátil, o Ibovespa chegou a bater na mínima de 1,04%, no início da tarde ensaiou alguns passos em terreno positivo, acompanhando o mercado nova-iorquino, mas logo retomou a realização de lucros, para fechar em leve queda de 0,17%, aos 36.499 pontos, com forte volume financeiro de R$ 2,61 bilhões. No final da tarde desta quarta-feira, o risco Brasil caía 3 pontos-base, para 258 pontos-base. Na mínima do dia, chegou aos 256 pontos-base, segundo informações do JP Morgan.