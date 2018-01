Ibovespa fecha em queda de 0,51%, a 37.822 pontos Depois de atingir 38.804 pontos (+2,08%), batendo mais um recorde de pontuação, o Ibovespa perdeu força na última hora do pregão e fechou em queda de 0,51%, a 37.822 pontos, com volume financeiro vigoroso, de R$ 3,12 bilhões. Foi o maior giro desde 14 de dezembro de 2005, quando foram registrados R$ 4,5 bilhões, dos quais R$ 1,16 bilhão representou o vencimento do índice da bolsa. A disparada inicial da bolsa hoje foi motivada, principalmente, pelos papéis do setor de siderurgia, que refletiram a proposta de compra da Arcelor pela Mittal. À tarde, a realização de lucros foi puxada pelos papéis da Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce (CVRD).