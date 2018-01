Ibovespa fecha na mínima de -2,33%; 36.113,9 pontos Sem notícias de impacto no mercado interno, a bolsa paulista acompanhou o desempenho negativo de Nova York e fechou na mínima de -2,33%, em 36.113,9 pontos. O índice até ensaiou uma alta, de 0,27%, na máxima, mas na parte da tarde voltou ao terreno negativo. A apenas dois dias do vencimento do Ibovespa Futuro, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os investidores reduziram o volume de negócios na Bovespa para R$ 1,72 bilhão. Após as fortes entradas de capital externo, que apenas em janeiro responderam por 44% do total do ano passado, o investidor começa a colocar o pé no freio e revisar as apostas. Caso seja confirmada a informação de uma fonte da AE, o dia 9 de fevereiro responderá pelo terceiro pregão seguido de retirada de capital externo em fevereiro.