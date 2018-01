Ibovespa fecha na mínima, em queda de 0,97% O Ibovespa aproveitou a ata do Federal Reserve (o BC americano) para realizar lucros, segundo analistas. Depois de atingir a máxima de +1,14% hoje, o índice da bolsa paulista encerrou a terça-feira na mínima do dia, com desvalorização de 0,97%, aos 38.165 pontos, com volume financeiro de R$ 2,43 bilhões. Os profissionais do mercado disseram que a ata trouxe sinalizações negativas para o mercado de ações. No documento, o Fed diz que novas elevações de juros poderão ser necessárias para manter em xeque o "risco contínuo de alta" da inflação. Alguns integrantes do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) advertiram que os dados recentes de preços saíram mais altos do que seria desejável e que a economia dos EUA estava operando "perto do limite" de sua capacidade. É importante ressaltar que a divulgação da ata coincidiu com um teste de resistência difícil de ser ultrapassada pelo Ibovespa: os 39 mil pontos. Um gestor observou que, nesse patamar, o fluxo começa a diminuir. Além disso, o investidor estrangeiro continua sendo visto retirando recursos, num movimento de realização, após as fortes compras de janeiro. Para os analistas, a bolsa deve fechar fevereiro com saída líquida de recursos externos.