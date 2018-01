Ibovespa inverte sinal e cai 0,47%; dólar sobe, a R$ 2,24 A alta verificada na abertura do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não se sustentou. Às 11,53, o Ibovespa - o principal índice da bolsa paulista - caía 0,47%, aos 34.385 pontos. O volume financeiro é de R$ 592 milhões. No câmbio, o dólar comercial era negociado a R$ 2,24 às 11h55, alta de 0,36% - a mesma cotação verificada no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).