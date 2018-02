Ibovespa opera em alta de 0,12% nos primeiros negócios O feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos deve reduzir a liquidez dos negócios hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Mas, segundo analistas, não há nada que justifique a expectativa de um desempenho ruim no pregão desta segunda-feira. Nos primeiros negócios, o Ibovespa apresentava alta de 0,12%. "A Bolsa deve subir hoje na inércia de sexta-feira", comentou um operador. O índice fechou o pregão na sexta-feira em alta de 3,03%, aos 37.329 pontos, máxima pontuação do dia. Na Europa, as bolsas operam em alta moderada, se ajustando à valorização de Wall Street na sexta-feira. Sem a sua principal bússola, a Bovespa deve operar na expectativa do retorno do fluxo de capital externo amanhã, com o fim das férias de verão dos investidores europeus e norte-americanos. O relatório sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira, fortaleceu o sentimento de que a economia dos EUA terá um pouso suave da economia e que o Federal Reserve manterá os juros estáveis em sua reunião do dia 20 deste mês. A agenda desta semana nos EUA é mais branda. Já no Brasil, é grande a expectativa com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada na sexta-feira.