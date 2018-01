Ibovespa opera em alta e bate novo recorde no intraday O Ibovespa bateu hoje o recorde de pontos intraday, ao registrar alta de 1,76% e somar 44.370 pontos. O recorde anterior foi registrado no dia 15 de dezembro passado, quando o índice atingiu 44.263 pontos. A pontuação de fechamento da bolsa nesta quarta-feira também deverá ser recorde, com grandes chances de superar o recorde de 43.754 pontos verificado no fechamento do mercado no dia 14 passado. Operadores comentam que as perspectivas favoráveis para a economia brasileira no próximo ano, com expectativa de corte de juros e situação fiscal controlada, e também o desempenho positivo das bolsas em Wall Street hoje estão garantindo os recordes na Bovespa. Há pouco, o Dow Jones Industrial também batia o seu recorde intraday, ao somar 12.500 pontos. O índice da bolsa de Nova York está próximo de apresentar o seu melhor desempenho anual desde 2003. Tanto em Wall Street quando na XV de Novembro, operadores comentam que o mercado de ações passa por uma tradicional "puxada" de fim de ano, quando os fundos tentam melhorar a sua performance. As 17h34, o Ibovespa renovava o recorde e registrava 1,78% de alta aos 44.380 pontos.