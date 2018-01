Ibovespa opera em baixa; Bolsas de NY também cedem Passado o exercício de opções sobre ações, os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo agora se concentram no vencimento do índice futuro, na próxima quarta-feira, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). "O mercado está de olho no vencimento. A bolsa está oscilando de acordo com essa disputa no Ibovespa Futuro", comentou um operador. Nesta tarde, a bolsa paulista chegou a operar em baixa de 0,76%, com 43.949 pontos, na mínima do dia. Mas já chegou a subir 0,41% (44.464 pontos) mais cedo, quando atingiu a máxima pontuação desta segunda-feira. O Ibovespa à vista está volátil durante todo o dia de hoje. Refletiu de manhã o exercício de opções, reage agora à tarde ao vencimento do índice futuro na quarta-feira, mas também acompanha as incertezas das Bolsas de Nova York, onde o Dow Jones caía 0,26% às 17h23, o Nasdaq perdia 0,50% e o S&P 500 recuava 0,36%. O Ibovespa operava em baixa de 0,74%.