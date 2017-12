Ibovespa opera em baixa e reflete negócios nos EUA A Bovespa entrou pesado em tendência de queda. Às 16h08, atingia queda de 2,09%, aos 38.419 pontos. Operadores comentam que os negócios por aqui refletem o comportamento dos mercados em Nova York, onde as bolsas acentuaram o movimento de baixa e os juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos registram alta. Como a bolsa paulista vem operando "no high" já há algumas semanas, o investidor local encontra espaço para vender ações e realizar lucros. De acordo com operadores, o que mais chama a atenção da bolsa de São Paulo é a alta dos juros lá fora. "Juros mais altos nos EUA podem reduzir o fluxo de investimento estrangeiro na Bovespa. É basicamente isso que está provocando a queda da bolsa agora à tarde", comentou um operador. O movimento financeiro na Bovespa está em R$ 1,23 bilhão, projetando R$ 1,84 bilhão para o encerramento dos negócios desta segunda-feira. Em Nova York, o Dow Jones recuava 0,56%, o S&P caía 0,58% e o Nasdaq registrava baixa de 0,65%.