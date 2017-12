Dólar encosta em R$ 3,20, mas devolve parte da alta e fecha a R$ 3,18

Atualizado às 18h

SÃO PAULO - O dólar à vista encerrou a terça-feira, 7, em alta, mas se distanciou da máxima de R$ 3,20 atingida no meio da tarde, após informações de que a Grécia e credores estariam trabalhando sobre um novo acordo até domingo. Ainda assim, a moeda fechou em R$ 3,1830 (+1,08%), o maior preço de fechamento desde 29 de maio de 2015.

Ao longo do dia, a aversão ao risco cresceu sobremaneira, penalizando as moedas de países da América Latina e aquelas ligadas a commodities, após um novo fracasso nas negociações para um acordo na Grécia na reunião do Eurogrupo. Além disso, houve aumento das preocupações com a economia da China, provocando forte queda dos preços das commodities.

A moeda passou o dia todo em alta, mas passou a renovar as máximas no final da manhã, diante da informação de que na reunião do Eurogrupo o governo da Grécia apresentou as mesmas propostas que não puderam ser discutidas anteriormente, segundo fontes. Ao longo da tarde, contudo, informações de que um novo acordo estaria sendo costurado entre Atenas e os líderes europeus conseguiram frear a renovação das máximas ante o real.

Segundo fontes, a zona do euro estaria estudando plano para acordo de curto prazo até domingo, que providenciaria um financiamento imediato ao país. Também segundo fontes, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, teria proposto a concessão de um financiamento provisório até o fim de julho ao país em troca de algumas revisões que estão sendo demandadas pelos credores.

De todo modo, os investidores tentaram se antecipar a uma eventual saída da Grécia da zona do euro. Mesmo porque a situação econômica dos emergentes é preocupante, com destaque para a China, onde a expressiva correção de queda das bolsas está elevando o temor sobre uma bolha no mercado de ações. Desde meados de junho, os mercados acionários chineses caíram quase 30%, na mais intensa sequência de baixa desde 1992. Por isso, os preços das commodities também têm tido expressivo ajuste de queda.

No Brasil, o quadro político gera desconforto e o mercado tenta calcular o risco de um impeachment da presidente Dilma, em meio à proximidade do fim do prazo para que ela apresente argumentos que convençam o Tribunal de Contas da União (TCU) a aprovar as contas de 2014. Uma eventual rejeição pode abrir brecha para que a oposição conteste seu mandato, ainda mais diante das acusações de financiamento irregular de sua campanha presidencial.

Bolsa. A Bolsa devolveu as perdas exibidas na maior parte da sessão e conseguiu fechar em alta, refletindo a melhora das bolsas norte-americanas e a recuperação de papéis como Vale e Petrobrás. Assim, mais uma vez, conseguiu sustentar o patamar de 52 mil pontos, depois de flertar com os 51 mil pontos durante o dia.

O Ibovespa terminou em alta de 0,37%, aos 52.343,71 pontos. Na mínima, marcou 51.130 pontos (-1,96%) e, na máxima, 52.388 (+0,46%). No mês, acumula perda de 1,39%. No ano, ainda sobe 4,67%. O giro financeiro totalizou R$ 7,194 bilhões.

A recuperação desta tarde veio na esteira da melhora do petróleo. Na Bolsa de Nova York, o preço do barril para agosto caiu 0,38%, a US$ 52,33, o menor preço desde abril de 2013. O petróleo no mercado eletrônico, entretanto, passou a subir e operava com valorização de 0,74% por volta das 17h15, enquanto o Brent subia mais de 1%.

A Petrobrás melhorou com o petróleo, que também favoreceu a recuperação de papéis de empresas do setor em Wall Street. A evolução lá fora e aqui, no entanto, também contou com notícias de que a Grécia pode fechar um acordo de curto prazo, de dois ou três anos, com os credores.

O recuo do preço do minério da China e o do preço do petróleo mais cedo levaram Vale e Petrobras a caírem em grande parte da sessão. Esses dois papéis foram responsáveis pela inversão e, no final, Petrobras ON subiu 2,41%, PN, 2,61%, Vale ON, 1,59%, Vale PNA, 1,20%.